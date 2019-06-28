“Ateşkes için Trump’ın ikna edilmeye ihtiyacı yok” ABD Hükümeti'nden üst düzey bir yetkili, Çinli delegelerin ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile bir ticaret gerginlikleri konusunda bir ateşkes ilan etmek için ikna etmek için uğraşmaları gerekmediğini söyledi.

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ABD Hükümeti'nden üst düzey bir yetkili, Çinli delegelerin ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile bir ticaret gerginlikleri konusunda bir ateşkes ilan etmek için ikna etmek için uğraşmaları gerekmediğini söyledi. İsmi açıklanmayan yetkili, Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesi öncesinde hisse senedi piyaslarındaki harekeleri yakından izlediğini söyledi. DHA



