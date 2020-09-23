Ateşle oynamak isteyen çocuklar kamyoneti cayır cayır yaktılar!
Bağcılar'da sokakta oyun oynayan birkaç çocuk henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü park halindeki kamyonetin kasasına yanıcı bir madde atarak ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. O anlar ise kameralara anbean kaydedildi.
İstanbul Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi 1077 Sokak'ta yaşanan olayda sokakta oyun oynayan çocuklar nedeni bilinmeksizin bir kamyonetin kasasına yanıcı bir madde atarak ateşe verdi. Olayı görenlerin ihbarı ile gelen itfaiye ekipleri kısa sürede kamyonetin her yerini saran alevleri kontrol etmeyi başardı. Olay yerine gelen polis ise yaşanan kundaklama ile ilgili inceleme başlattı.
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