Ateşle oynamak isteyen çocuklar kamyoneti cayır cayır yaktılar!

Bağcılar'da sokakta oyun oynayan birkaç çocuk henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü park halindeki kamyonetin kasasına yanıcı bir madde atarak ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. O anlar ise kameralara anbean kaydedildi.