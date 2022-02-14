Ateşli sahneler Oğuzhan Koç'u yaktı, kavurdu! 'Aşk Taktikleri' filminde Şükrü Özyıldız ile Demet Özdemir'in sevişme sahneleri ilişkide sarsıntı yaratmış! Geçtiğimiz günlerde ayrılık iddialarıyla gündeme gelen ardından barışan ünlü çift Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un arasındaki gerginliğin Şükrü Özyıldız'dan kaynaklı olduğu ortaya çıkmıştı. İşte o kıskançlık krizine neden olan sıcak sahneler!

1 7 Yaz dizilerinin vazgeçilmez isimlerinden olan Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapmasıyla beraber sevgilisi Oğuzhan Koç ile bir tatile çıktı..