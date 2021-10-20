Atfen ne demek, TDK'ya göre Atfen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Atfen ne demek? Atfen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi atfen kelimesi. Peki atfen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre atfen nedir, atfen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ATFEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Atfen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Atfen kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre atfen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mal ederek, yükleyerek



ATFEN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Anasını görünce eski bir mezara atfen döktüğü yaşlar, yeni sevdası içindi.

