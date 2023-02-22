Athanasios Leonidopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Athanasios Leonidopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Athanasios Leonidopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Athanasios Leonidopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Athanasios Leonidopoulos 3 Haziran 1996 tarihinde Rio şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αθανάσιος Λεωνιδόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Athanasios Leonidopoulos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Athanasios Leonidopoulos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Makedonikos Neapolis futbol takımında oynamaktadır. Makedonikos Neapolis takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Athanasios Leonidopoulos'nin Makedonikos Neapolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Athanasios Leonidopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Athanasios Leonidopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Athanasios Leonidopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Athanasios Leonidopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Ethn. Pire

31 Ağustos 2019 yılında Platanias

27 Eylül 2021 yılında Ast. Vlachioti

18 Ağustos 2022 yılında Makedonikos

Athanasios Leonidopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Athanasios Leonidopoulos şuan Makedonikos Neapolis takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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