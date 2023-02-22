Athanasios Papadoudis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Athanasios Papadoudis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Athanasios Papadoudis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Athanasios Papadoudis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Athanasios Papadoudis 6 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αθανάσιος-Θεολόγος Παπαδούδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Athanasios Papadoudis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prosport International yapmaktadır. Athanasios Papadoudis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Athanasios Papadoudis'nin Olimpiakos Pire ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Athanasios Papadoudis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Athanasios Papadoudis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Athanasios Papadoudis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Athanasios Papadoudis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2019 yılında Olympiakos U19

1 Temmuz 2021 yılında Olimpiakos B

1 Temmuz 2022 yılında Olimpiakos

Athanasios Papadoudis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Athanasios Papadoudis şuan Olimpiakos Pire takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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