Athanasios Prodromitis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Athanasios Prodromitis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Athanasios Prodromitis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Athanasios Prodromitis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Athanasios Prodromitis 29 Şubat 2004 tarihinde Agrinio şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αθανάσιος Προδρομίτης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Athanasios Prodromitis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DONY Management AG yapmaktadır. Athanasios Prodromitis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen B futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Athanasios Prodromitis'nin Panathinaikos Athen B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Athanasios Prodromitis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Athanasios Prodromitis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Athanasios Prodromitis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Athanasios Prodromitis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Mayıs 2021 yılında PAO U19

1 Temmuz 2022 yılında Panathinaikos B

Athanasios Prodromitis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Athanasios Prodromitis şuan Panathinaikos Athen B takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.

Athanasios Prodromitis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U19 takımında 5 numaralı formasıyla 28 Şubat 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 15 numaralı formasıyla 26 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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