Athanasios Triantafyllou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Athanasios Triantafyllou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Athanasios Triantafyllou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Athanasios Triantafyllou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Athanasios Triantafyllou 22 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αθανάσιος Τριανταφύλλου şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Athanasios Triantafyllou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volos NPS futbol takımında oynamaktadır. Volos NPS takımına 10 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Athanasios Triantafyllou'nin Volos NPS ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Athanasios Triantafyllou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Athanasios Triantafyllou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Athanasios Triantafyllou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Athanasios Triantafyllou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ekim 2019 yılında Ira. Chimarrou

22 Ağustos 2020 yılında Ap. Paralimniou

10 Ağustos 2021 yılında Volos NPS

Athanasios Triantafyllou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Athanasios Triantafyllou şuan Volos NPS takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

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