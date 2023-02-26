Athenkosi Mcaba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Athenkosi Mcaba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Athenkosi Mcaba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Athenkosi Mcaba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Athenkosi Mcaba 9 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Athenkosi Mcaba Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stellenbosch FC futbol takımında oynamaktadır. Stellenbosch FC takımına - tarihinde katılmıştır. Athenkosi Mcaba'nin Stellenbosch FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Athenkosi Mcaba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Athenkosi Mcaba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Athenkosi Mcaba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Athenkosi Mcaba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Athenkosi Mcaba şuan Stellenbosch FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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