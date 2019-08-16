Athletic Bilbao Barcelona maçı hangi kanalda | Athletic Bilbao Barcelona canlı izleme linki

İki dünya devi Athletic Bilbao Barcelona karşı karşıya geliyor. Yapılan İSPANYA: LaLiga - 1. Maç Günü maçı ekranlarda olacak. Kullanıcılar Athletic Bilbao Barcelona maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Athletic Bilbao Barcelona canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

La Liga'nın ilk hafta açılış maçında, geçen sezonun birincisi Barcelona ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Barcelona daha önce Athletic Bilbao ile oynadığı son 10 maçta rakibine karşı 7 kez galibiyet almıştı. Mücadeleye kısa süre kala Athletic Bilbao Barcelona karşılaşmasını izlemek isteyen futbolseverler maçla ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Peki, Athletic Bilbao Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Athletic Bilbao Barcelona maçı hangi kanalda

İspanya'nın La Liga 2019-2020 sezonu açılış maçının ilk haftasında Athletic Bilbao ile Barcelona mücadele edecek. İki dev takımın açılış maçı için heyecan devam ederken, Messi'nin, sakatlığından dolayı mücadelede forma giyemeyeceği tahmin ediliyor. Maç için nefesler tutulurken İspanya 1. Futbol Ligi'nin açılış karşılaşmasıyla ilgili bilgiler merak konusu oldu. İşte, Athletic Bilbao Barcelona karşılaşmasıyla ilgili bilgiler...

bein Sports nasıl izlenir? bein Sports canlı izleme linki

Athletic Bilbao Barcelona canlı izleme linki

İki dünya devi Athletic Bilbao Barcelona karşı karşıya geliyor. Yapılan İSPANYA: LaLiga - 1. Maç Günü maçı ekranlarda olacak. Kullanıcılar Athletic Bilbao Barcelona maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Athletic Bilbao Barcelona canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Athletic Bilbao - Barcelona, İspanya La Liga maçı bu akşam saat 22.00'da başlayacak. Mücadele Bein Sports beIN Connect ve CBC Sport'dan canlı izlenecek.



Athletic Bilbao rakibi Barcelona'yı konu ettiği son 3 maçta 2 galibiyetle ayrılmıştı.