Athletic Bilbao Barcelona özet | Athletic Bilbao Barcelona maç özeti

İki takım Athletic Bilbao Barcelona karşı karşıya geldi. Yapılan İSPANYA La Liga maçı ise dün gece ekranlardaydı.

Kullanıcılar Athletic Bilbao Barcelona maç özeti izle diye arama yapmakta. İşte Athletic Bilbao Barcelona maç özeti...

Athletic Bilbao Barcelona özet izle

Son şampiyon Barcelona, La Liga'da yeni sezonun ilk maçında Athletic Bilbao'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

La Liga'nın ilk hafta açılış maçında, geçen sezonun birincisi Barcelona ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Capa Aduriz'in 89. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2019-2020 sezonunun açılış maçında Barcelona, konuk olduğu Athletic Bilbao'ya 1-0 yenildi.

Ligin ilk hafta mücadelesinde Athletic Bilbao, son iki sezonun şampiyonu Barcelona'yı San Mames Stadı'nda konuk etti.

İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında hızlı hücumlarla etkili olan ev sahibi Athletic Bilbao, 89. dakikada Aritz Aduriz'in ağları sarsmasıyla Barcelona'yı 1-0 mağlup etti.

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Athletic Bilbao Barcelona maç özeti

İki takım Athletic Bilbao Barcelona karşı karşıya geldi. Yapılan İSPANYA La Liga maçı ise dün gece ekranlardaydı.

Kullanıcılar Athletic Bilbao Barcelona maç özeti izle diye arama yapmakta. İşte Athletic Bilbao Barcelona maç özeti...

La Liga'da 2019-2020 sezonunun ilk maçında Athletic Bilbao ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında iki takım da pozisyonlardan yararlanamadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 89'u gösterdiğinde sahneye Aritz Aduriz çıktı. Tecrübeli golcünün golüyle Athletic Bilbao, Barcelona'yı 1-0 mağlup etti.

Barcelona'da sakatlığı bulunan Lionel Messi, kadroda yer almadı. Barcelona ligin ikinci haftasında Real Betis'i konuk edecek. Athletic Bilbao ise deplasmanda Getafe ile karşı karşıya gelecek.

Maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika boyunca sahada kalan Barcelona'nın yeni transferleri Fransız golcü Antoine Griezmann ile Hollandalı Frenkie de Jong, ilk kez lig maçında takımlarını temsil etti.

Katalan temsilcisinin Arjantinli yıldızı Lionel Messi, hafif sakatlığının ardından iyileşme sürecinin devam etmesi nedeniyle riske edilmeyerek 18 kişilik kadroda yer almazken, Uruguaylı golcü Luis Suarez ise maçın 37. dakikasında sakatlanarak yerini Rafinha'ya bıraktı.