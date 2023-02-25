Athmane Toual kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Athmane Toual Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Athmane Toual kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Athmane Toual ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Athmane Toual kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Athmane Toual Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Athmane Toual kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Athmane Toual Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Athmane Toual adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Athmane Toual Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Athmane Toual 17 Temmuz 1984 tarihinde Hussein Dey şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Athmane Toual Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Oran futbol takımında oynamaktadır. MC Oran takımına 18 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Athmane Toual'nin MC Oran ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Athmane Toual Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Athmane Toual isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Athmane Toual Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Athmane Toual futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında NA Hussein Dey

1 Temmuz 2006 yılında JSM Skikda

1 Temmuz 2007 yılında NA Hussein Dey

1 Temmuz 2009 yılında MO Constantine

1 Temmuz 2010 yılında MC Mekhadma

1 Ocak 2012 yılında MO Béjaïa

1 Temmuz 2013 yılında AS Khroub

1 Temmuz 2014 yılında ESM Koléa

1 Temmuz 2015 yılında USM Bel Abbès

17 Temmuz 2018 yılında MO Béjaïa

31 Temmuz 2019 yılında MC Alger

26 Ekim 2020 yılında Khemis Miliana

18 Nisan 2021 yılında MC Oran

Athmane Toual kimdir

Athmane Toual Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Athmane Toual şuan MC Oran takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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Athmane Toual nereli

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