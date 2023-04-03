Athyrson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Athyrson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Athyrson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Athyrson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.