Athyrson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Athyrson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Athyrson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Athyrson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Athyrson 6 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Athyrson Ferreira Prates şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Athyrson Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Clube Atlético Mineiro U20 futbol takımında oynamaktadır. Clube Atlético Mineiro U20 takımına 28 Mart 2023 tarihinde katılmıştır. Athyrson'nin Clube Atlético Mineiro U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Athyrson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Athyrson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
28 Mart 2023 yılında Atlético-MG U20
Athyrson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Athyrson şuan Clube Atlético Mineiro U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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