Atiba sakatlığının tedavisi için kamptan ayrılarak Belçika'ya gitti Ayağındaki sakatlığı geçmeyen Atiba, Abdullah Avcı'dan izin alarak Belçika'daki doktoruna tedavi olmak için Siyah-Beyazlıların Avusturya kampından ayrıldı.

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Ayağındaki sakatlığı geçmeyen Atiba, Abdullah Avcı'dan izin alarak Belçika'daki doktoruna tedavi olmak için Siyah-Beyazlıların Avusturya kampından ayrıldı. Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu tedavisinin ardından İstanbul'a dönecek ve yeni sezon hazırlıklarına burada devam edecek. DHA



