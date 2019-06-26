Atıcılıkta Özgür Varlık, olimpiyat kotası aldı

Milli sporcu Özgür Varlık, atıcılık 25 metre çabuk atış tabanca elemesinde 580 puanla 5'inci olarak finale kaldı.

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2'nci Avrupa Oyunları'nda Türkiye Atıcılık Milli Takımı'nda 25 metre çabuk atış tabanca elemelerinde Özgür Varlık, 580 puanla 5'inci olarak finale yükseldi. Finalde yarışacak olan Varlık, bu derecesi ile Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

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DHA