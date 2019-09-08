Atıcılıkta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

2019-2020 sezonunda yerel ve ulusal birçok müsabakaya katılacak olan Atıcılık branşının sporcuları hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, atıcılık antrenmanını ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sporcularla bir süre sohbet eden Eskici, yeni sezonda katılacakları müsabakalarda sporculara başarılar diledi.

Kaynak: İHA