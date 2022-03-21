Atık Besleme Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Atık Besleme Elemanı görev tanımı nedir, Atık Besleme Elemanı ne iş yapar, Atık Besleme Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Atık Besleme Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Atık Besleme Elemanı Tanımı;

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Atık Besleme Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Atık Besleme Elemanı Maaşları

Atık Besleme Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Atık Besleme Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Atık Besleme Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3132.14

Meslek Adı :

Atık Besleme Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Çöp Yakma Fırını Ve Su Arıtma Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ile çevresel koruma önlemlerini uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, katı atıkların bertaraf öncesi bunkere alınması, bertaraf öncesinde karıştırma ve atığın beslemeye hazırlanması ve katı atık besleme sistemlerini kullanarak yakma fırınına beslenmesi işlemlerini gerçekleştiren, sistemin durdurulması ve bakım çalışmalarına ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Atık Besleme Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak,

b) Atığı beslemeye hazır hale getirmek, c)Sistemin durdurulması ve bakım çalışmalarına katılmak,

ç) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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