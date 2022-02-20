Pena ne demek, TDK'ya göre Pena kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Dünyaca ünlü yıldız futbolcu şoka uğradı! Annesine yumruk attılar!Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri’nden marketlere Kdv indirimi denetimiSeyhan Soylu, Ali Uğur Akbaş'tan boşanan Yeliz Yeşilmen'i fena patlattı! Eski eşiyle birlikte olmaya devam ediyor! "Kocamın olmayı özlemişim"Atık elektrikli ve elektronik eşya toplama kampanyası başladıGaziantep FK 0 – 3 Adana Demirspor | Maç SonucuŞarkıcı Kader kimdir? Kader Çetintürk nereli, kaç yaşında? Evli mi?Samsunspor – Denizlispor maçı canlı izle l Maç SonucuAhşap Çatı Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıBalıkesirspor – İstanbulspor maçı canlı izle l Balıkesirspor – İstanbulspor maçı TRT Spor HD canlı yayın izle linki
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Atık elektrikli ve elektronik eşya toplama kampanyası başladı

Atık elektrikli ve elektronik eşya toplama kampanyası başladı

Okullar arası atık elektrikli ve elektronik eşya toplama kampanyası başladı. Haziran ayına kadar sürecek kampanyada 1,5 ton üzeri atık toplayan her okula tablet hediye edilecek.

Atık elektrikli ve elektronik eşya toplama kampanyası başladı

Pendik Belediyesi okullara yönelik çevresel farkındalık oluşturacak kampanyalara öncülük etmeye devam ediyor.

Son olarak Sıfır Atık Projesi kapsamında yeni bir kampanya daha hayata geçti. Okullar arası atık elektrikli ve elektronik eşya toplama kampanyası şubat ayı itibarıyla başladı. Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen yarışmada öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde bozulmuş, çöpe atıldığında doğaya zarar verecek elektrikli ve elektronik aletleri toplayacak.

ATIK MİKTARI KADAR HEDİYE

Toplanan elektronik ve elektrikli atıklar Pendik Belediyesi ekiplerine verilecek. Ekipler, her okulun topladığı atık miktarını tartacak. Toplanan atık miktarına göre okullara hediyeler verilecek. 1,5 ton üzeri atık toplayan her okula tablet hediye edilecek. 1 ton üzeri atık toplayana yazıcı, 400 kilo üzerine robotik eğitim seti, 250 kilo üzerine A4 fotokopi kağıdı ve 100 kilo üzerine ise satranç seti hediye edilecek. Hediyeler okullara temmuz ayında verilecek.

Atık elektrikli ve elektronik eşya toplama kampanyası başladı

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT