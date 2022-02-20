Atık elektrikli ve elektronik eşya toplama kampanyası başladı

Pendik Belediyesi okullara yönelik çevresel farkındalık oluşturacak kampanyalara öncülük etmeye devam ediyor.

Son olarak Sıfır Atık Projesi kapsamında yeni bir kampanya daha hayata geçti. Okullar arası atık elektrikli ve elektronik eşya toplama kampanyası şubat ayı itibarıyla başladı. Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen yarışmada öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde bozulmuş, çöpe atıldığında doğaya zarar verecek elektrikli ve elektronik aletleri toplayacak.

ATIK MİKTARI KADAR HEDİYE

Toplanan elektronik ve elektrikli atıklar Pendik Belediyesi ekiplerine verilecek. Ekipler, her okulun topladığı atık miktarını tartacak. Toplanan atık miktarına göre okullara hediyeler verilecek. 1,5 ton üzeri atık toplayan her okula tablet hediye edilecek. 1 ton üzeri atık toplayana yazıcı, 400 kilo üzerine robotik eğitim seti, 250 kilo üzerine A4 fotokopi kağıdı ve 100 kilo üzerine ise satranç seti hediye edilecek. Hediyeler okullara temmuz ayında verilecek.