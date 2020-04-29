Atık hammadde alımında Türkiye birinci sırada

2004 yılından 2018 yılına kadar Avrupa Birliği ülkesi olmayan ülkelere atık ihracatı yüzde 69 oranında artarken, 2019 yılında sabit kaldığı saptandı. 2019 verilerine göre ise Türkiye atık ihracatının yapıldığı birinci ülke olurken, 11,4 milyon ton olduğu kaydedildi.

Medya takip kurumu Ajans Press, atıklarla ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2018 yılından bugüne kadar atıklarla ile alakalı basına 97 bin 50 haber yansıdığı tespit edildi. Haber başlıkları incelendiğinde ise belediyelerin geri dönüşüm için yaptığı çalışmaların ön planda olduğu kaydedildi. Sadece atık ihracatı olarak baktığımızda ise yine aynı dönem aralığında sadece 2 bin 38 haber yansıması olduğu görüldü.

ÇİN HAMMADDE ALIMINDA DÜŞÜŞE GEÇTİ

Ajans Press'in, Avrupa İstatistik Ofisi( EUROSTAT) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2004 yılından 2018 yılına kadar AB ülkesi olmayan ülkelere atık ihracatı yüzde 69 oranında artarken, 2019 yılında sabit kaldığı saptandı.

2019 verilerine göre ise Türkiye atık ihracatının yapıldığı birinci ülke olurken, 11,4 milyon tona yükseldiği kaydedildi. Bu rakama bakıldığında Türkiye'ye yapılan atık ihracatının 2004 yılından son verilere neredeyse 3 kat arttığı saptandı. 2019 yılında ikinci sıraya 2,9 milyon ton atıkla Hindistan yerleşirken, 2018 yılına oranla bir basamak yükseldiği ortaya çıktı. AB'nin atık ihracatı için üçüncü ana ortağı ise 1,9 milyon ton ile İngiltere oldu. 2019 yılındaki AB üyesi olmayan ülkelere yapılan atık ihracatının değerine bakıldığında 13,4 milyar Euro olarak gözlendi. Daha önceki yıllarda hammadde ihracatı için tercih edilen Çin'in ise son yıllarda düşüşte olduğu gözlendi. Hammadde atıklarının anlamına baktığımızda ise; endüstriyel üretimlerden artan ve tekrar kullanılmaya elverişleri plastik, kâğıt ve metal gibi atık maddeleri olduğu anlaşıldı.

Kaynak: DHA