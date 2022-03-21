Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Kumanda Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Kumanda Operatörü görev tanımı nedir, Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Kumanda Operatörü ne iş yapar, Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Kumanda Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Kumanda Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Kumanda Operatörü Tanımı;

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Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Kumanda Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Kumanda Operatörü Maaşları

Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Kumanda Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Kumanda Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Kumanda Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3131.36

Meslek Adı :

Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Kumanda Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Enerji Üretim Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma, kalite ve görev talimatlarına göre; atık ısıdan enerji üreten buhar türbinini devreye alma ve durdurma manevralarını gerçekleştiren, birlikte çalıştığı atık ısıdan enerji üretim ekibine nezaret eden ve talimatlara uygun çalışmaları için yönlendiren ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan meslek elemanıdır

Görev ve İşlem Basamakları :

Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Kumanda Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)İş organizasyonu yapmak,

b)Tesisin enerji üretim kalitesini takip etmek,

c)Atık ısıdan enerji üretmek ,

ç)Enerji üretim tesisini durdurmak,

d)Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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