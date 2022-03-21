Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Saha Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Saha Elemanı Tanımı;

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Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Saha Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Saha Elemanı Maaşları

Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Saha Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Saha Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Saha Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3131.37

Meslek Adı :

Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Saha Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Enerji Üretim Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma, kalite ve görev talimatlarına göre; atık ısıdan enerji üretim sahasında rutin kontroller ile acil müdahaleleri yapan, sahanın bakım uygulamalarını yürüten ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan meslek elemanıdır.

Görev ve İşlem Basamakları :

Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Saha Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak,

b) Tesis sahasının rutin kontrollerini yapmak,

c) Tesis sahasında acil müdahalelerde bulunmak,

ç) Tesis sahasının bakım uygulamalarını yürütmek,

d) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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