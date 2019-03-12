Atık malzemeler çocukların elinde "sanata" dönüştü

BURSA (AA) - Bursa'da, şişe, karton bardak, plastik kaşık gibi atık malzemeler, ilkokul öğrencilerinin elinde "sanata" dönüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde sürdürülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, Yıldırım İlkokulu ikinci sınıf öğrencilerinin yaptığı eşyalardan oluşan "Bursa'mız geri dönüşümle nefes alsın, torunlarımıza ışıl ışıl bir dünya kalsın" temalı sergi açıldı.

Sergide, öğrenciler tarafından atık malzemelerden üretilen saksı, kitaplık, çöp kutusu, abajur, kına tepsisi, gece lambası, beşik gibi eşyalara yer verildi.

Okulun toplantı salonundaki törende konuşan serginin koordinatörü ve sınıf öğretmeni Safiye Akkaya, projeye 18 Aralık 2018'de başladıklarını söyledi.

Projeyle, çöpleri azaltmayı amaçladıklarını belirten Akkaya, "Artık dünyamız çöp dağlarıyla dolu. Bunları bir nebze azaltmak istedik. Çöpleri yakıyoruz ama bu kez de hava kirleniyor. Çocukları bilinçlendirmek istedik. Yeni fikirler yaratmak istedik. Hem ekonomi hem çevre açısından birşeyler yapmaya çalıştık. Velilerin de desteğiyle güzel sonuçlar aldık." dedi.

Projeye başladıklarında, geri dönüşümle ilgili önceden yapılan bazı çalışmaları da incelediklerini anlatan Akkaya, ürünleri hazırlarken, atık şişe, karton bardak, plastik kaşık, kolonya kutusu gibi malzemeleri kullandıklarını kaydetti.





Kaynak: AA