Atık malzemeler minik ellerde hayat buldu! Öğrenciler daha yaşanılabilir çevre için kolları sıvadı

Tuzla'da çevre bilinci oluşturmak için etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikte öğrenciler tarafından geri dönüşüm malzemelerinden oluşturulan ürünler tanıtıldı.

ATIK MALZEMELER YENİDEN TASARLANDI

Çevre bilinci oluşturmak ve geri dönüşümün önemini anlatmak amacıyla düzenlenen etkinliğe Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’da katıldı. Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri ve Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri daha yaşanabilir bir çevre hedefiyle atık materyallerden ürünler oluşturdu. Başkan Yazıcı, öğrenciler tarafından geri dönüşüm ürünleri ile hazırlanan sergiyi gezdi.

Öğrencilerin hazırladığı geri dönüşüm temalı kıyafetleri inceleyen Başkan Yazıcı, programa katılan çocukları geri dönüşüm konusundaki önerilerini dinledi. Programın sonunda Başkan Yazıcı ile öğrenciler, Ekolojik Bahçe’de fidan diktiler.

"ÇOK BİLİNÇLİ BİR TOPLUM OLUŞTURMAK LAZIM"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ”Çevreye duyarlılık böyle bir organizasyon ile olacak bir iş değil. Ömür boyu öğrenim ile alakalı bir şeydir. İlkokullardan başlayıp, bütün okullarda eğitim verip aslında çevreye duyarlılığın sadece ağaç dikmek ile geri dönüşüm ile değil, karbon ayak izi oluşturacak olan, kullandığımız her türlü gıdanın veya ürünün uzaklardan gelip fosil yakıt ihtiyacı duymadan karbon ayak izini düşürecek olan çok bilinçli bir toplum oluşturabilmek lazım. Ben yılda bir tondan aşağıya karbondioksit üretebilirim dersek ancak önümüzdeki elli yıl içerisinde dünyadaki küresel ısınma bir buçuk derecenin altında kalır diye hesaplamalar var. Dolayısıyla gençlerimizin önümüzdeki elli yılda daha az bir küresel ısınma yaşayacak bir dünyada olabilmeleri için bir ömür boyu, 365 gün 24 saat içtiği sudan, kullandığı malzemeye varıncaya kadar fosil yakıtlardan alternatif enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırana kadar bilim ve teknolojiden faydalanarak yakın zamanda akıllı şehirler oluşturarak akıllı atık yönetimi, akıllı enerji kullanımı gibi birçok faktörle çevremizi daha yaşanabilir bir halde bırakmamız lazım” dedi.

“HEP BERABER ÇEVREYE DAHA DUYARLI OLMAMIZ LAZIM”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bilgi Evlerimizdeki gençlerimiz ile birlikte özellikle gelecekteki dünyamızın daha iyi olabilmesi için belki büyüklerin değil ama küçüklerin daha duyarlı yetişmeleri çok gurur ve mutluluk verici. Ben Bilgi Evlerimizde, ülkemizin ve Tuzlamızın her yerinde çevreye daha duyarlı olan ve 6 kıta olan dünyada atıklar ile 7’inci kıtayı oluşturmayacaksak şimdiden hep beraber çevreye çok duyarlı olmamız lazım. Bu yaşta başlamak lazım.” dedi.

ÇOCUKLAR KEYİFLİ ANLAR YAŞADI

Plastik tabaklardan oluşan bir kıyafet girerek çevre ile ilgili mesaj veren 4’üncü sınıf öğrencisi Aliye Güngör, "Giydiğim kıyafet ile geri dönüşümü anlatmak istedim. Herkesin benim için doğayı korumasını istiyorum” dedi. Plastik poşetten ve plastik kapaklardan kendisine elbise yapan 4’üncü sınıf öğrencisi Işıl Köprücü, "Bugün doğamızın ne kadar kıymetli olduğunu, çevreyi kirletmememiz gerektiğini anlattım” dedi