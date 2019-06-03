Atık materyallerle yaptıkları oyuncaklarla oynuyorlar

Ağrı Murat Yatılı Bölge Okulunda okuyan öğrencileri Bilişim Teknolojileri dersinde öğrendikleri bilgileri evde uygulamaya koyup kendi oyuncaklarını kendileri yapıyorlar.

Küpkıran mahallesinde oturan çocuklar bir araya gelerek biriktirdikleri atık materyallerle, kendi imkânları doğrultusunda oyuncak araba, vantilatör, pervane gibi icatlar yapıp ürettikleri bu oyuncaklarla oynuyorlar.

Ortaokul YBO'da okuyan Ortaokul öğrencisi Nurullah Daşdemir, okulda öğrendiği icat tekniklerini arkadaşlarına öğrettiğini ve her gün oyuncak yapmak için toplandıklarını anlattı. Bir çok oyuncak yapmış olduklarını söyleyen Daşdemir, yeni oyuncakları olan ışığı yanan kartondan oyuncak araba üzerinde çalıştıklarını belirtti. Daşdemir, "Kendi imkânlarımızla kendimize oyuncaklar yapıyoruz. Bunu okulda Bilişim Teknolojileri dersinde öğrendim. Ben öğrendiklerimi arkadaşlarıma öğrettim. Okulda öğrendiğim şeyleri burada uyguluyoruz" dedi.

'Eskimiş oyuncak arabanın tekerleklerini çıkarıp kartondan yaptığımız bu arabaya taktık'

Hazır oyuncaklara bakıp kendi malzemeleriyle aynısını yapmaya çalıştıklarını dile getiren Daşdemir, " Beraber atık malzemeler toplayıp burada kendimize oyuncak araba yapıyoruz. Daha önce de birkaç tane yaptık. Mesela kullanılmayan ve eskimiş oyuncak arabanın tekerleklerini çıkarıp kartondan yaptığımız bu arabaya taktık. Yaptığımız arabanın içine bir de ışığı yanıp sönebilen küçük bir lamba takıyoruz. Pillerle sabitleştirip bir de düğme takıyoruz. Böylece ışığı yakıp söndürebiliyoruz" şeklinde konuştu.

'Hem Oyuncakları yaparken eğleniyoruz hem de oyuncakları yaptıktan sonra onlarla oynarken eğleniyoruz'

Oyuncakları hem yaparken hem de sonrasında oynarken çok eğlendiklerini söyleyen Daşdemir, "Bu oyuncakların dışında bir de dönen pervane yapıyoruz, vantilatör yapıyoruz. Hem Oyuncakları yaparken eğleniyoruz hem de oyuncakları yaptıktan sonra onlarla oynarken eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA