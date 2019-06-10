Atık pil fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi

Kocaeli'nin Karatepe ilçesinde depolama alanındaki pillerin patlayarak yandığı atık pil geri dönüşüm fabrikası yangını 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Atıkların patlayarak yanma anları ise havadan görüntülendi.

Yangın 04.30 sıralarında Karatepe Suadiye Çepni Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir atık pil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suadiye Bağdat Caddesi üzerindeki bir atık pil fabrikasında sabah erken saatlerinde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan ve depolama alanındaki atık pil ve hava yastıkları bir anda tutuşarak yanmaya başladı. Atıkların patlayarak yandığı yangında fabrikada gece vardiyasında bulunan 10 işçi dışarı çıkarıldı. Fabrikadakilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yangın 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Herhangi bir can kaybı yada yaralanmanın olmadığı yangın ise havadan görüntülendi. Görüntülerde yanan fabrika alanında itfaiye ekiplerinin müdahaleleri ve depolama alanındaki atıkların patlayarak yandığı anlar görünüyor.

Kaynak: İHA