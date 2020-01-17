Atık varilleri kullanarak deniz aracı yapıyor

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde oturan Recep Ertem (38), oğlunun internette görüp beğendiği deniz aracını atölyesinde üretiyor. Büyük bir bölümünü varil, demir gibi atık malzemeleri kullanarak yapan Recep Ertem, deniz aracını yaklaşık bir ay sonra suya indirmeyi planlıyor.

Körfez Barbaros Mahallesi'nde yaşayan müteahhit Recep Ertem, 14 yaşındaki oğlu Muhammet'in internetten görüp beğendiği deniz aracını kendi imkanlarıyla yapabilmek için 3 ay önce atölyesinde çalışmalara başladı. Tasarımını yaptığı arıcın büyük bir bölümünü müteahhitlik firmasında kullandığı varil, demir, boya gibi inşaat malzemelerinden geriye kalan atıkları kullanarak yapan Recep Ertem, deniz aracını yaklaşık 1 ay sonra suya indirmeyi planlıyor.

Hobi olarak başladığı bu yolda olumlu sonuçlar aldığı takdirde, üretim yapıp satmayı da hedefleyen Recep Ertem, "Oğlum Muhammet bana "Baba bana denizde giden bisiklet yap" dedi, bende ona bisiklete yalnız başına bineceksin, biz en iyisi büyük bir şey yapalım hep beraber ailecek binelim dedim. Sandal fazla sallandığı için biz de böyle bir şey denedik. İnternetten videoları izleyerek araştırmaya başladım. Türkiye'de olmayan bir bot modeli gördük ve o modeli tasarlamaya başladık. İlk olarak kendimiz için yapıyoruz, eğer beğenilirse ve güzel olursa belki ileride üretip satmayı da düşünüyoruz. Bu amaçla başlamıştık yola ve projemizin sonuna geldik inşallah 1 ay sonra yüzdüreceğiz" dedi.

ATIK MALZEMELERİ KULLANIYOR

Tasarımındaki parçaların büyük bir bölümünün atık malzemelerden oluştuğunu, böylece maliyetinin piyasada bulunan teknelerin çok altında olduğunu ifade eden Recep Ertem, "Malzemelerin büyük kısmını atık malzemelerden topladık, altına koyduğumuz variller bizim kendi işimizde kullandığımız ham madde varilleri. Yani malzemelerin büyük bir kısmı zaten elimizde vardı, elimizde olmayanları da tedarik edip ekledik ve ortaya böyle bir sonuç çıktı. Son olarak bir motor alıp direksiyon tertibatıyla teknemizi tamamlamak istiyorum. Şu anda yaklaşık 10 kişiyi rahat bir şekilde taşıyabilecek bir kapasiteye sahip ona göre hesaplarını yaptık. 5 ton taşıyacak kapasitesi var, kendi ağırlığı da yaklaşık olarak 1 ton. Bitirince İzmit Körfezi'nde ailecek gezeceğiz" diye konuştu.

'SUYA ÇIKACAĞI GÜNÜ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM'

Babasına yardımcı olan Muhammet Ertem, "İnternette gezerken suda giden bir araç gördüm sonra babamdan bana o araçtan yapmasını istedim. Babam da bana "Ona ailecek binemeyiz daha büyük bir şey yapalım" dedi ve daha sonra bu tekneyi yapmaya başladık. Geminin suya çıkacağı günü sabırsızlıkla bekliyorum. Okuldan geldiğim zaman çantamı hemen eve bırakıyorum ve atölyeye gelip babama yardım ediyorum. Ailecek ve arkadaşlarımla teknemize bineceğimiz o günü sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA