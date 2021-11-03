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  3. Atık ve yanık yağlara çeşitli maddeler karıştırıp 287 bin litre sahte mazot elde ettiler!

Atık ve yanık yağlara çeşitli maddeler karıştırıp 287 bin litre sahte mazot elde ettiler!

Adana'da iddiaya göre, iki şüpheli atık ve yanık yağlar içine farklı maddeler ekleyip 287 bin litre sahte mazot elde ettiler. Polis şüphelendiği kişileri göz altına aldı.

Atık ve yanık yağlara çeşitli maddeler karıştırıp 287 bin litre sahte mazot elde ettiler!

Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık, Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir atık yağ geri dönüşüm tesisinde gerçekleşti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tesiste yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğuna yönelik bilgiye ulaşınca, olay yerine incelemelerde bulundu.

Atık ve yanık yağlara çeşitli maddeler karıştırıp 287 bin litre sahte mazot elde ettiler!

287 BİN LİTRE SAHTE MAZOTA POLİS BİLE ŞAŞIRDI

Edinilen bilgiye göre tesiste; atık ve yanık yağlar, çeşitli maddelerle harmanlanarak mazot haline getirildi. Bu iddialar polisi harekete geçirdi. Tesise baskın yapan ekipler, su tanklarına ve tankerlere doldurulmuş 287 bin litre sahte mazot ile karşı karşıya gelince şoke oldular. İsimleri açıklanmayan 2 şüpheli anında göz altına alındı.

Atık ve yanık yağlara çeşitli maddeler karıştırıp 287 bin litre sahte mazot elde ettiler!

Atık ve yanık yağlara çeşitli maddeler karıştırıp 287 bin litre sahte mazot elde ettiler!

 

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