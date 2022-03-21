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Atık Yakma Saha Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Atık Yakma Saha Elemanı maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Atık Yakma Saha Elemanı iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Atık Yakma Saha Elemanı iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Atık Yakma Saha Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Atık Yakma Saha Elemanı görev tanımı nedir, Atık Yakma Saha Elemanı ne iş yapar, Atık Yakma Saha Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Atık Yakma Saha Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Atık Yakma Saha Elemanı Tanımı;

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Atık Yakma Saha Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Atık Yakma Saha Elemanı Maaşları

Atık Yakma Saha Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Atık Yakma Saha Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Atık Yakma Saha Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Atık Yakma Saha Elemanı İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3132.17

Meslek Adı :

Atık Yakma Saha Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Çöp Yakma Fırını Ve Su Arıtma Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Atık Yakma Saha Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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