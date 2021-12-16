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atike isminin anlamı nedir, atike ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Atike isminin anlamı; Güzel, genç kız anlamındadır. Bu içeriğimizde Atike isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Atike isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

atike isminin anlamı nedir, atike ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar atike isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Atike ismi ne demek, Atike ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte atike isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

anlamı nedir?

Atike İsminin anlamı nedir? TDK Atike anlamı:

Atike: Kureyş Kabilesinden Zeyd B. Amrın Kızıdır. Hicretten Önce İslamiyeti Kabul Etmiştir. Medineye Hicret Edenler Arasındadır. Hz. Ebubekirin Oğlu İle Evlenmiştir. Abdullah, Taif Te Şehid Olunca Hz. Ömerle O Şehid Edilince Zübeyr B. El-Avvam İle, O Da Şehid Edilince Hz. Hüseyin İle Evlendi. Ve Hz. Hüseyin De Şehid Olunca Şehid Zevcesi Olarak Anıldı.

Atike ismi Türk dil kurumunda 4 farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1-Eski.
2- Özgür.
3- Soylu.
4-Güzel, genç kız.

nedir

Atike İsmi Kuranda geçiyor mu?

Atike ismi kuranda geçmemektedir

Atike isminin kökeni:

Atike ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 8823 kişi tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır.

Atike isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Atike isminin rengi:

Leylak

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Atike ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Atike isminin Harf Analizi Nedir ?

Atike ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

T : Hayalperest, tembel,

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

K : Kariyerli

E : İletişim, duygusal karışık

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Atike isminin Numerolojisi Kaçtır?

atike ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

T : 24

İ : 12

K : 14

E : 6

= 57 – Atike İsminin Numeroloji Toplamı 57’dir.

Atike isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

atike ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda atike isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1   T: 2   İ: 9   K: 2   E: 5 = 19

1 9 = 10 Kader sayısıdır

Atike isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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