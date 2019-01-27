Atiker Konyaspor - Antalyaspor maçının ardından

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "'Başından sonuna kadar doğru, iyi ve güzel oynayarak sonuca gitmesini oyuncularımız bildi. Onları kutluyorum. Antalyaspor'a da başarılar diliyorum" dedi.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-0 galip ayrıldıkları Antalyaspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısına katıldı. Kocaman, üst sıralara çıkmak için mücadele ettiklerini belirterek, "Özellikle ligin üst sırasında bir taraftan puan sıkışıklığı, bir taraftan maç kazanamadığınızda sizi aşağı itme ihtimali barındıran bir hal var. Aynı zamanda biraz seri yakalayabilirseniz farklı pozisyonlarda olma hali de vardı. Tam bu duygularla başladık maça. Bir taraftan arkamızdaki rakiplerle aramızı açmaya çalışırken, bir taraftan üst tarafı yakalamaya çalışıyorduk. Bu maç buna hizmet ediyordu" dedi.

Antalyaspor'un iyi bir takım olduğunu vurgulayan Kocaman, şöyle konuştu: "'Antalyaspor ligin ilk 5 haftasında gol atan ve çok fazla gol yiyen bir takımdı. Başakşehir maçından sonra bu halini değiştirdi. Daha bekleyen, daha sert ve kolay pozisyon vermeyip, aynı zamanda kolay gol yemeyen bir takım olarak gözüküyordu. Özellikle son 13 maçta gol ortalamasına baktığımızda 0.8'e düşerken, yedikleri gol 0.7'ye düşmüştü ki, neredeyse iki maçta bir gol yiyen bir takım pozisyonundaydı. Son 6 maçın 4'ünde gol yemeden bitirmişlerdi. Bütün bunları yan yana getirdiğinizde, ortaya çıkan gerçek şuydu; yüksek şiddetle enerjiye ihtiyacımız var, ama bu enerjiyi daha sabırlı bir şekilde yapmalıydık. Onların bloğunu hem kenarlara doğru genişletmek, hem de kendi kalelerine doğru biraz daha itmekti. İstediğimiz buydu. Başından sonuna kadar doğru, iyi ve güzel oynayarak sonuca gitmesini oyuncularımız bildi. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Antalyaspor'a da başarılar dilerim.''

BÜLENT KORKMAZ: "POZİSYON BULDUK AMA GOL BULAMADIK"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz da pozisyon bulduklarını ancak gol bulamadıklarını belirtti. Korkmaz, "'İlk yarıda istediğimiz oyun yoktu. İkinci yarı biraz daha iyi oynamaya başladık. Pozisyonu bulduk ama golü bulamadık. Bizdeki en büyük sıkıntı, önemli sakat ve cezalı oyuncularımız var. Giden oyuncularımız da var. Bu oyun planımızı etkiledi. İleriki haftalarda daha iyi olacağımızı ümit ediyorum" dedi.

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DHA