Atiker Konyaspor, Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü
Atiker Konyaspor, 7 Nisan Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı 27. hafta maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Atiker Konyaspor, 7 Nisan Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı 27. hafta maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenmana milli takımlarda bulunan ve tedavilerine devam edilen oyuncular katılmadı. Antrenmanın ilk bölümünde salonda iki grup halinde CORE ısınma ve ağırlık kuvvet çalışması yapıldı. Pas çalışması ile devam eden antrenman 7'ye 7 çift kale maç ile sona erdi.
Kaynak: İHA
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