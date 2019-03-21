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  3. Atiker Konyaspor, Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Atiker Konyaspor, Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Atiker Konyaspor, 7 Nisan Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı 27. hafta maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Atiker Konyaspor, Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Atiker Konyaspor, 7 Nisan Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı 27. hafta maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenmana milli takımlarda bulunan ve tedavilerine devam edilen oyuncular katılmadı. Antrenmanın ilk bölümünde salonda iki grup halinde CORE ısınma ve ağırlık kuvvet çalışması yapıldı. Pas çalışması ile devam eden antrenman 7'ye 7 çift kale maç ile sona erdi.

Atiker Konyaspor, Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Atiker Konyaspor, Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İHA

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