Atiker Konyaspor, Belek’te hazırlıklarına devam etti

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenman düz koşu ile başladı. Isınma hareketleri ile devam edem antrenmanda Amerikan futbol topuyla çalışmalar yapıldı. Antrenman daha sonra top çalışması ile devam etti.

Antrenmana tedavisine devam edilen Uğur Demirok katılmadı. A. Konyaspor çalışmalarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İHA