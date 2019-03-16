Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor: 0-2

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Bahattin Duran (xx), Alpaslan Dedeş (xx)

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx) - Skubic (x), Uğur Demirok (xx), Filipovic (x), Zuta (xx), Volkan Fındıklı (xx), Jonsson (xx), Ömer Ali Şahiner (xx), Amir Hadziahmetovic (xx)(Dk. 46 Jahovic x), Milosevic (xx), Mücahit Can Akçay (xx)(Dk. 59 Hurtado x)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan (xx) - Abdullah Durak (xx)(Dk. 61 Moroziuk x), Abarhoun (xx), Awaziem (xx), Melnjak (xx), Musa Çağıran (xx), Azubuike (xx), Samudio (xxx) (Dk. 88 Nakoulma x), Boldrin (xx), Aatif Chahechouhe (xx) (Dk. 75 Umar Aminu x), Vedat Muriç (xxx)

GOLLER: Dk. 2 Vedat Muriç, Dk. 68 Samudio (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Volkan Fındıklı (Atiker Konyaspor) - Musa Çağıran, Abdullah Durak (Çaykur Rizespor)

KIRMIZI KART: Dk. 77 Skubic

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Atiker Konyaspor, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu.

8 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Atiker Konyaspor bu maçla birlikte galibiyet hasretini 8 maça çıkardı. Yeşil beyaz ekip Aykut Kocaman yönetiminde çıktığı 14 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Rizespor maçı sonra taraftarlar takımlarını ıslıklayarak protesto etti. Konyaspor, 27'nci hafta ise ligin şampiyonluk adayı Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Maçın henüz 2'nci dakikasında Filipovic'in hatalı geri pasını iyi değerlendiren Vedat Muriç, kaleci Serkan'ın yanında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

23'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Melnjak'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yanda auta çıktı.

43'üncü dakikada sağ kanattan Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda top kaleci Serkan'da kaldı.

Maçın ilk yarısı 0-1 tamamlandı.

52'nci dakikada hızlı gelişen atakta Jahovic'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ömer Ali'nin sert şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.

63'üncü dakikada topla buluşan Milosevic'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

64'üncü dakikada Ömer Ali'nin ortasında ceza sahası içinde Musa Çağıran'ın kafasına çarpan topu kaleci Gökhan güçlükle kornere çeldi.

68'inci dakikada Vedat Muriç'in pasında topla buluşan Samudio, meşin yuvarlağı kaleci Serkan'ın yanından ağlarla buluşturdu: 0-2

77'nci dakikada Atiker Konyasporlu Skubic, Awaziem'e yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

82'nci dakikada Hurtado'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Jahovic'in sert şutu az farkla auta çıktı.

90+1'inci dakikada Boldrin'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Serkan güçlükle kurtardı.

Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

DHA