Atiker Konyaspor iki futbolcunun da sözleşmesini 3’er yıl uzattı

Atiker Konyaspor transfer komitesinin Deni Milosevic ve Nejc Skubic ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından iki futbolcunun da sözleşmesi 3'er yıl uzatıldı.

Atiker Konyaspor, Deni Milosevic ve Nejc Skubic ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı anlaşma sağlanmasıyla beraber iki futbolcunun da sözleşmesini 3'er yıl uzattı. Büyükşehir Belediye Stadyumunda her iki futbolcu içinde imza töreni gerçekleştirildi.

Osman Koçak: "Performansından, takıma ve camiaya uyumundan son derece memnunuz"

Skubic için düzenlenen törene, Atiker Konyaspor Asbaşkanı Osman Koçak, Skubic'in eşi Jusa Neza Mihelcic ve oğlu Lan Skubic katıldı. Törende konuşan Asbaşkan Osman Koçak, "Skubic Türkiye Süper Lig'in en değerli futbolcuları arasında üst sıralarda yer alan bir oyuncu. Kendisi ile 3 yıl daha devam etme kararı aldık. Antalya kampında yapılan görüşmeler neticesinde tüm konularda anlaştık ancak Skubic imzayı Konya'da atmak istediğini bizlere iletti. Bu aidiyet hissi hepimizi çok mutlu etti ve bugün kendisi için burada imza töreni yapıyoruz. Performansından, takıma ve camiaya uyumundan son derece memnunuz. Onu artık bizden biri gibi görüyoruz. Öyle inanıyoruz ki, Skubic önümüzdeki süreçte kulübümüzü öngördüğümüz hedeflere ulaştırmada büyük katkı sağlayacak. Kendisine ve camiamıza imzanın hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Nejc Skubic: "Yuvada devam ettiğim için kendimi çok mutlu hissediyorum"

İmza töreninde konuşan ve çok mutlu olduğunu belirten Skubic, "Tekrardan yuvadayım. Yuvada devam ettiğim için kendimi çok mutlu hissediyorum. Konya'yı, Konyaspor'u ikinci evim olarak görüyorum. Üç sene daha Aykut Hocamızla birlikte büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Zaten bu imzayı atmamdaki en büyük faktörlerden bir tanesi birkaç ay önce Aykut Hocamızın tekrardan kulübümüze geri dönmesiydi. Onunla çalışmaktan gerçekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Ümit ediyorum bu sezon başarılı bir sezon geçirip önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde kulübümüz yer alabilecek. Taraftarı çok seviyorum. Bana kalırsa Konyaspor taraftarları Türkiye'nin en büyük taraftar grubu. Çok kıymetliler, değerliler. Çünkü bize hem iyi günlerimizde hem kötü günlerimizde destek oldular. Geçen sene zorlu bir lig süreci geçirmiştik ve deplasmanda olsun evimizde olsun hiçbir zaman desteklerini bizden esirgemediler. O yüzden kendilerini çok çok seviyorum. Onlarla tekrardan birlikte olmak gerçekten beni çok heyecanlandırıyor, mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

Bu sezonun ikinci yarısından itibaren aile bireylerinin katılımıyla gerçekleşen ve geleneksel hale getirilen imza töreninin sonunda Nejc Skubic, günün anısına eşi ve oğluyla birlikte fotoğraf çektirerek Atiker Konyaspor taraftarlarına aile fertleriyle selam gönderdi.

Mustafa Aydınalp: "Güzel bir sinerji yakaladık"

Öte yandan, Milosevic için de imza töreni düzenledi. İmza törenine Atiker Konyaspor Asbaşkanı Mustafa Aydınalp'in yanı sıra Deni Milosevic'in babası Cvijan Milosevic, abisi Benjamin Milosevic katıldı.

İmza töreninde konuşan Asbaşkan Mustafa Aydınalp "Milosevic ile sözleşme uzattığımız için mutluyuz. Hem biz onu, hem de Milosevic bizleri, kulübü, şehri, taraftarımızı yakından tanıyor. Güzel bir sinerji yakaladık. Sorunsuz aidiyet hissi yüksek ve formasını sahiplenen futbolcularımızla yola devam etmek istedik ve bugün bu düşünceyi resmi imzaları atarak gerçekleştiriyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Deni Milosevic: "Hedeflerimiz arasında tabii ki de Avrupa Kupalarında yeniden mücadele etmek var"

İmza töreninden ardından duygularını dile getiren Deni Milosevic, "Çok mutluyum üç senelik bir kontrat imzaladım. Burayı ikinci evim olarak görüyorum. Bu yüzden tekrardan kontrat imzalamayı istedim. Ayrıca Aykut hocamız da burada olması ve yeniden birlikte çalışıyor olmaktan gayet mutluyum. O da benim bu imzayı atmamın sebeplerinden bir tanesi. Harikulade bir taraftarımız var. Gerçekten çok ateşliler bu yüzden onları çok seviyorum. Ben de enerjimin son damlasına son noktasına kadar onlara teşekkürümü göstermek için elimden geldiğince onlara sahada teşekkür edebilmek için mücadele ediyorum, takımımız için, taraftarımız için büyük bir efor sarf ediyorum. Sezon sonundaki hedeflerimiz arasında tabii ki de Avrupa Kupalarında yeniden mücadele etmek var. Hocalarımızla takımımızla, taraftarımızla birlikte bunu başarabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

İmza töreni Milosevic Ailesi'nin çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: İHA