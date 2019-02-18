Atiker Konyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Atiker Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek olan Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncular takımdan ayrı olarak yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Oyuncular 4'e 2 ve dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenmanı dönüşümlü olarak oynanan çift kale maç ile tamamladı. Antrenmana tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Paolo Hurtado, Fallou Diagne ve Jens Jonsson katılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan detaylar

(FOTOĞRAFLI)

DHA