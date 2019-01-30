Atiker Konyaspor’da Bursaspor maçı hazırlıkları başladı

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

4 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, iki günlük aradan sonra yapılan antrenmanla hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Paolo Hurtado, Amir Hadziahmetovic, Jens Jonsson, Petar Filipovic ve Abdou Razack Traore katılmazken, Selim Ay takımdan ayrı olarak fizyoterapist Furkan Heyik yönetiminde çalıştı. Salonda yapılan ısınma ve kuvvet çalışması ile başlayan antrenman sahada çabukluk hareketleri ve pas çalışması ile devam etti. Yağmur altında gerçekleşen antrenman 8'e 8 oyun ile sona erdi.

Kaynak: İHA