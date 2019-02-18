Atiker Konyaspor’un Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor'u konuk edecek Konyaspor, bir günlük izin sonrası yapılan antrenmanla hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazar günü oynanacak maçta Kayserispor'u konuk edecek Konyaspor, Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde antrenman yaptı. Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ömer Ali Şahiner, Paolo Hurtado, Fallou Diagne ve Jens Jonsson katılmadı. Fenerbahçe ile oynadığı 22. hafta maçında ilk 11'de forma giyen oyuncuları yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular sahadaki çalışmaya koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular 4'e 2 ve dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenmanı dönüşümlü olarak oynanan çift kale maç ile tamamladı.

Kaynak: İHA