Atıklar kaynağında ayrıştırılacak

Düzce Belediyesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık Yönetmeliği dahilinde ön görülen eylem planlarını uygulamaya devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Atıklar kaynağında ayrıştırılacak

Düzce Belediyesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık Yönetmeliği dahilinde ön görülen eylem planlarını uygulamaya devam ediyor. Çöplerin ayrıştırılması ve ekonomiye kazandırılması konusunda faaliyetlerine başlayan Katı Atık Tesisinin ardından atıkların kaynağında ayrıştırılması için toplu konutlara tematik atık konteynerleri yerleştirildi.

Düzce Belediyesi Sıfır Atık Politikaları çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık Yönetmeliği'ne uygun olarak yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Belediye sorumluluğu altında bulunan ve 300 haneden az toplu konutlar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma ile tespit edildi. Yapılan çalışmalarla konutlar için belirlenen şartlara uyan 29 sitede ikili atık toplama sistemine geçiş yapıldı.

İlk etapta belirlenen ve konut olarak kullanılan 29 adet siteye Düzce Belediyesi tarafından "İkili Toplama Konteynerleri" yerleştirildi. 3 bin Litre kapasiteli mavi renkli kumbaralara kağıt, karton, metal, cam, plastik gibi geri dönüşümü mümkün olan atıklar atılacak. Aynı noktaya yerleştirilen yine 3 bin litre kapasiteli gri renkli kumbaralara ise mutfak atıkları ile geri dönüşümü mümkün olmayan atıklar atılacak. Böylece hem atık ayrıştırma tesisinde çalışma verimi artacak hem de maddi geri kazanım geliştirilecek.

"300 hane üzerindeki sitelerde yönetim gerekeni yapmalı"

Doğal kaynakların korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi, enerji tasarrufu ve ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Temizlik İşleri Müdürlüğü, konut olarak kullanılan ve 300 haneden fazla olan toplu yaşam alanlarında yönetim kurullarının kaynağında ayrıştırma yapılması için gerekli donanımı sağlaması gerektiğini belirterek; "Bakanlığın ilgili yönetmeliği 300 haneden az sitelerde ikili toplama ve kaynağında ayrıştırma için gerekli ortamın hazırlanması yerel yönetimlerin sorumluluğu altındadır. Ancak daha fazla haneye sahip yaşam alanlarında kaynağında ayrıştırma sisteminin kurulması sitedeki yönetimin sorumluluğudur. Bu konuda Düzce genelinde sistemin yaygınlaştırılması amacıyla kurum olarak teşvik etmeye devam edeceğiz. Çevre temizliği açısından ikili toplama sistemi büyük önem taşımaktadır" denildi.

İkili toplama sistemi ilerleyen süreçte şartlara uygunluğu belirlenen diğer yaşam alanlarında da hayata geçirilecek.

Atıklar kaynağında ayrıştırılacak

Atıklar kaynağında ayrıştırılacak

Atıklar kaynağında ayrıştırılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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