‘Atıktan Sanata’ Resim Sergisinin Açılışı Yapıldı

Zile Belediyesi ile Zile Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından atıkların geri dönüşümü ve iklim değişikliğine dikkat çekmek için "Atıktan Sanata" sergisi düzenlendi.

Zile Belediyesi ile Zile Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından atıkların geri dönüşümü ve iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan Atıktan Sanata Resim Sergisi Zile Belediyesi Gaydaroğlu Konağı Sanat Merkezi'nde açıldı. Açılışa CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, İlçe Emniyet Müdürü Bilal Kürşat Kılıçarslan ve vatandaşlar katıldı. Atık malzemeler kullanılarak hazırlanan resimden oluşan "Atıktan Sanata" Resim Sergisi Zile Belediyesi Gaydaroğlu Konağı Sanat Merkezinde Cuma tarihine kadar gezilebilecek.

"Atık malzemelerin geri dönüşümünün yapılması gerektiği konusunda duyarlılığın artmasını sağlamak"

Sanatseverlerin ve Zile halkının beğenisine sundukları Atıktan Sanata Resim Sergisi hakkında bilgi veren Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, "Bu sergiyi düzenlemekteki amacımız geri dönüşümün önemine dikkat çekmek. Belediyemiz tarafından toplanan artık kâğıtlar, kablolar ve benzeri materyallerden oluşan malzemeleri ressamımız Büşra Bekaroğlu'na ulaştırdık. Öncelikli amacımız atık malzemelerin geri dönüşümünün yapılması gerektiği konusunda duyarlılığın artmasını sağlamak. Atıkları geri dönüştürerek hem doğanın tamiri imkânsız bir şekilde tahrip olmasını önleyebiliriz hem de sağladığımız tasarrufla ekonomik kayıpları azaltabiliriz. Bu güzel tabloları oluşturan, emek veren ressamımız Büşra Bekaroğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)