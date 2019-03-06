Atılım Üniversitesi'nde 'Sait Maden, Şık Derviş belgesi gösterildi

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen etkinlikte, şair, çevirmen, yayıncı ve tasarımcı Sait Maden'in hayatını anlatan "Şık Derviş" belgeseli gösterimi yapıldı.

Gösterimin ardından belgeselin yönetmenliğini üstlenen Miraç Güldoğan öğrencilerle bir araya geldi. Yönetmen Güldoğan,Cumhuriyet sonrası dönemde Türk grafik sanatının mimarlarından birisi, aynı zamanda şair ve çevirmen olan bu önemli kişiliğin; ülkemiz grafik tasarım, edebiyat ve şiir dallarındaki gelişimlere yaptığı katkıların her zaman hatırlanması için böyle bir belgesel çektiklerini belirtti.

Miraç Güldoğan, Şık Derviş adını seçmesinin hikâyesini şöyle anlattı:

"Şık Derviş, çünkü Cemal Süreya'nın Sait Maden'e taktığı bir lakap. Aynı zamanda "elegant" kelimesinin Türkçe karşılığı olan "şık" ile batı, "derviş" kelimesi ile de doğu düşünülerek bu ikisinin sentezlenmesi bizim için önemliydi."

Belgesel gösteriminin öğrencilerin Sait Maden'i yakından tanımalarını sağlaması ve Çağdaş Türk Grafik Tasarım Tarihine dair detaylı bilgi edinmeleri açısından önemli olduğunu söyleyen Güldoğan, "Zaten bugüne kadar Türk grafik tasarım tarihine dair yapılmış başka bir belgesel de bulunmuyor. Film şu ana kadar, İzmir Kısa Film Festivali, Salt Galata/ISTYPE Mono Etkinliği, Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi'nde gösterildi" diye konuştu.

60 dakikalık biyografi türündeki "Sait Maden, Şık Derviş" adlı belgeselde, Sait Maden'in yaşamı ve çevresine mercek tutularak, izleyenlere işini tutkuyla yapan bir üreticinin, sadece kendi potansiyelini kullanarak, iz bırakan işlere imza atabileceği ve fark yaratabileceği anlatılıyor.

Belgesel daha sonra 2019 yılı boyunca Türkiye'nin farklı illerinde gösterilecek.

DHA