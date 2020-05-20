Atina'daki mescitler ibadete açıldı

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın başkenti Atina'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle yaklaşık iki aydır kapalı tutulan mescitler yeniden ibadete açıldı.

Koronavirüs tedbirlerinin kademeli olarak gevşetildiği ülkede, hükümet, kilise ve camilerde belirli kurallara uyulması şartıyla toplu ibadet yapılmasına izin verdi.

Kuralların gevşetilmesiyle başkent Atina'da bulunan Yunan-Arap Eğitim ve Kültür Merkezi'nin mescidi, teravih namazlarıyla tekrar ibadete açıldı.

Mescitte, cemaat arasında sosyal mesafe uygulaması ve maske kullanımına dikkat edildi.

- Bayram namazı için yer tahsis edilmeyecek

Öte yandan, Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, salgından önce her yıl başkent Atina'da bayram namazının kılınması için tahsis edilen 2 stadın bu yıl alınan tedbirler kapsamında kullanıma açık olmayacağını duyurdu.

Kaynak: AA