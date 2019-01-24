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  3. Atina’nın sembolü olan tapınakta pankart açıldı

Atina’nın sembolü olan tapınakta pankart açıldı

Yunan Komünist Partisi üyeleri sabah saatlerinde Atina'nın sembolü olan Partenon tapınağına çıkarak, Makedonya ile Yunanistan arasında imzalanan Prespes Anlaşması'na karşı pankart açtı.

Atina’nın sembolü olan tapınakta pankart açıldı

Yunan Komünist Partisi üyeleri sabah saatlerinde Atina'nın sembolü olan Partenon tapınağına çıkarak, Makedonya ile Yunanistan arasında imzalanan Prespes Anlaşması'na karşı pankart açtı.

Yunan Komünist Partisi üyeleri sabah saatlerinde Atina'nın sembolü Partenon tapınağına çıkarak pankart açtı. Makedonya ile Yunanistan arasında imzalanan Prespes Anlaşması'na tepki gösteren grubun açtığı pankartta, "Anlaşmaya hayır halkların dostluğuna evet" ifadeleri yer aldı. Pankart bütün Atina'dan görüldü.

Bu akşam Yunan parlamentosunda oylanacak Prespes Anlaşması meclis tarafından kabul edilirse, Makedonya Cumhuriyetinin ismi "Kuzey Makedonya" olarak değişecek.

Atina’nın sembolü olan tapınakta pankart açıldı

Atina’nın sembolü olan tapınakta pankart açıldı

Kaynak: İHA

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