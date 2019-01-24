Atina’nın sembolü olan tapınakta pankart açıldı Yunan Komünist Partisi üyeleri sabah saatlerinde Atina'nın sembolü olan Partenon tapınağına çıkarak, Makedonya ile Yunanistan arasında imzalanan Prespes Anlaşması'na karşı pankart açtı.

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