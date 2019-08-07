Atıp kaçtığı torbadan 108 kilo 'eroin' çıktı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, bir kişinin atıp kaçtığı torbada, 107 kilo 660 gram eroin ele geçirildi. Kaçan şüpheli, ise polisin takibi sonucu yakalandı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova'nın Serindere Köyü Su Yatağı mevkiinde, bir kişinin elindeki torbaları bırakarak kaçtığını fark etti. Ekipler kaçan kişiyi yakalarken, attığı torbada ise 107 kilo 660 gram eroin ele geçirdi.

Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

DHA