Atış Nezaretçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Atış Nezaretçisi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Atış Nezaretçisi iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Atış Nezaretçisi iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
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Atış Nezaretçisi Tanımı;
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Atış Nezaretçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Atış Nezaretçisi Maaşları
Atış Nezaretçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Atış Nezaretçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Atış Nezaretçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
5419.10
Meslek Adı :
Atış Nezaretçisi
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu :
Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu :
Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Birim Grubu :
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Atış eğitimlerinde ( atış eğitimi yapılan kapalı-açık veya yarı açık alan ve bunların müştemilatlarında) görevlendirilen ve temel atış eğitimi kursunu almış kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Atış Nezaretçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir
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