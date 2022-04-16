Atış Nezaretçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Atış Nezaretçisi görev tanımı nedir, Atış Nezaretçisi ne iş yapar, Atış Nezaretçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Atış Nezaretçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Atış Nezaretçisi Tanımı;

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Atış Nezaretçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Atış Nezaretçisi Maaşları

Atış Nezaretçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Atış Nezaretçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Atış Nezaretçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5419.10

Meslek Adı :

Atış Nezaretçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Atış eğitimlerinde ( atış eğitimi yapılan kapalı-açık veya yarı açık alan ve bunların müştemilatlarında) görevlendirilen ve temel atış eğitimi kursunu almış kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Atış Nezaretçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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