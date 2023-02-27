Atis Ozols kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atis Ozols Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Atis Ozols kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Atis Ozols ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Atis Ozols kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atis Ozols Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Atis Ozols kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atis Ozols Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Atis Ozols adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Atis Ozols Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Atis Ozols 16 Mart 2000 tarihinde doğmuştur.  Letonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Atis Ozols Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tukums 2000 futbol takımında oynamaktadır. FK Tukums 2000 takımına 1 Mart 2019 tarihinde katılmıştır. Atis Ozols'nin FK Tukums 2000 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Atis Ozols Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Atis Ozols isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Atis Ozols Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Atis Ozols futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında RFS II

1 Mart 2019 yılında Tukums

Atis Ozols kimdir

Atis Ozols Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Atis Ozols şuan FK Tukums 2000 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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Atis Ozols nereli

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