Atiye 2. sezon başladı mı? Netfıx'in merakla beklenen Türk yapımı dizisi Atiye'nin takipçileri yeni sezonu merakla bekleniyordu. Atiye'nin 2. sezon yayın tarihi belli oldu. Baş rollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı Atiye 2. sezon başladı mı? Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 2.sezon fragmanı İşte detaylar...

ATİYE 2. SEZON BAŞLADI MI? NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tüm gerçekleri öğrenen ve onlarla yüzleşmeye başlayan Atiye bu sezon bambaşka biri olarak karşımıza çıkacak. Netflix'in Türk yapımlarından Atiye dizisinin 2. sezonu 10 Eylül'de ekranlara gelecek.

ATİYE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR, 2.SEZON YAYIN TARİHİ NE ZAMAN?

Netflix'in Türk yapımlarından Atiye dizisinin 2. sezonu 10 Eylül'de ekranlara gelecek.

ATİYE 2.SEZON FRAGMANI

ATİYE HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Atiye, Üyelik kapsamındaki kullanıcılar çevrimiçi olarak izleyebileceği bir dizi ve film platformu olan Netflix'te yayınlanıyor.

ATİYE KONUSU

Yönetmenliğini Ozan Açıktan; Gönenç Uyanık; Ali Taner Baltacı'nın üstlendiği, senaryosunu Jason George, Nuran Evren Şit ve Fatih Ünal'ın kaleme aldığı Atiye, aksiyon ve fantastik türünde İstanbul'da yaşan bir ressam olan Atiye'nin, evrensel sırları ve aynı zamanda kendi geçmişiyle bağları olan bir arkeolojik sit alanını keşfetme macerasını konu alıyor.

Yapımda Beren Saat ve Mehmet Günsur'un yanı sıra, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya ve Civan Canova gibi isimler de rol alıyor.

ATİYE OYUNCULARI

Beren Saat – Atiye

Mehmet Günsür – Erhan

Metin Akdülger – Ozan

Melisa Şenolsun – Cansu

Başak Köklükaya – Serap

Civan Canova – Mustafa

Meral Çetinkaya – Zühre

Hazal Türesan – Hanna

Cezmi Baskın – Öner

Tim Seyfi – Serda