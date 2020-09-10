Atiye 2. sezon başladı mı? Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? 1 sezonu ile büyük beğeni toplayan Atiye'nin takipçileri 2. sezon başladı mı? Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? sorularını araştırmaya başlamıştı. Atiye Netflix'in merakla beklenen Türk yapımı dizisi Atiye 10 Eylül Perşembe günü ekranlara gelecek.
Atiye 2. sezon başladı mı? Netfıx'in merakla beklenen Türk yapımı dizisi Atiye'nin takipçileri yeni sezonu merakla bekleniyordu. Atiye'nin 2. sezon yayın tarihi belli oldu. Baş rollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı Atiye 2. sezon başladı mı? Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 2.sezon fragmanı İşte detaylar...
ATİYE 2. SEZON BAŞLADI MI? NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Tüm gerçekleri öğrenen ve onlarla yüzleşmeye başlayan Atiye bu sezon bambaşka biri olarak karşımıza çıkacak. Netflix'in Türk yapımlarından Atiye dizisinin 2. sezonu 10 Eylül'de ekranlara gelecek.
ATİYE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR, 2.SEZON YAYIN TARİHİ NE ZAMAN?
Netflix'in Türk yapımlarından Atiye dizisinin 2. sezonu 10 Eylül'de ekranlara gelecek.
ATİYE 2.SEZON FRAGMANI
ATİYE HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Atiye, Üyelik kapsamındaki kullanıcılar çevrimiçi olarak izleyebileceği bir dizi ve film platformu olan Netflix'te yayınlanıyor.
ATİYE KONUSU
Yönetmenliğini Ozan Açıktan; Gönenç Uyanık; Ali Taner Baltacı'nın üstlendiği, senaryosunu Jason George, Nuran Evren Şit ve Fatih Ünal'ın kaleme aldığı Atiye, aksiyon ve fantastik türünde İstanbul'da yaşan bir ressam olan Atiye'nin, evrensel sırları ve aynı zamanda kendi geçmişiyle bağları olan bir arkeolojik sit alanını keşfetme macerasını konu alıyor.
Yapımda Beren Saat ve Mehmet Günsur'un yanı sıra, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya ve Civan Canova gibi isimler de rol alıyor.
ATİYE OYUNCULARI
Beren Saat – Atiye
Mehmet Günsür – Erhan
Metin Akdülger – Ozan
Melisa Şenolsun – Cansu
Başak Köklükaya – Serap
Civan Canova – Mustafa
Meral Çetinkaya – Zühre
Hazal Türesan – Hanna
Cezmi Baskın – Öner
Tim Seyfi – Serda