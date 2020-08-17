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Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı!

Herkes tarafından ilgi ile takip edilen yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan, Gönenç Uyanık ve Ali Taner Baltacı yer aldığı Netflix dizisi olan Atiye'nin 2. sezon fragmanı yayınlandı. Yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlanan dizi 10 Eylül'de izleyicisiyle buluşacak.

Şengül Boybaş tarafından kaleme alınan “Dünyanın Uyanışı” adlı kitaptan esinlenerek hazırlanan ve genç ve güzel ressam Atiye'nin sürükleyici ve mistik hikayesini konu alan Atiye dizisinin 2. sezon fragmanı yayınlandı. Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun'un başrolleri paylaştığı olduğu dizi kadrosuyla da bomba gibi yeni bir sezona hazırlanıyor.

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17 Ağustos 2020 Pazartesi 12:02
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