Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı!

Herkes tarafından ilgi ile takip edilen yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan, Gönenç Uyanık ve Ali Taner Baltacı yer aldığı Netflix dizisi olan Atiye'nin 2. sezon fragmanı yayınlandı. Yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlanan dizi 10 Eylül'de izleyicisiyle buluşacak.