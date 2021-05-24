Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak 2021? Atiye 3. sezon olacak mı, gelecek mi? Atiye dizisi 3. sezon ne zaman 2021?

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Netflix'in sevilen dizisi Atiye'nin 3. sezonunun tarihi belli oldu. Koronavirüsten ötürü çekimlerine ara verilen dizinin yayınlanma tarihi olarak 17 Haziran 2021 gösterildi. Diğer yandan dizinin yeni sezonunda başarılı oyuncu Selma Ergeç’in kadroya katılacağı duyurulmuştu.

Dizinin başrol oyuncusu Beren Saat, Atiye’nin yeni sezon çekimlerine ilişkin yaptığı açıklamada "Yeni ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

ATİYE 3. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Jason George, Fatih Ünal ve Nuran Evren Şit’in senaryosunu birlikte yazdığı Atiye’nin 3. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı.

ATİYE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İstanbul'da mükemmel bir hayatı olan güzel ve genç v bir ressam olan Atiye'nin (Beren Saat) sevgi dolu bir ailesi, yakışıklı ve varlıklı bir sevgilisi vardır. Ayrıca ilk bireysel sergisini açmasına kısa süre kalmıştır. Fakat kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbekli Tepe'de yapılan bir keşif sebebiyle değişmek üzeredir.

Erhan (Mehmet Günsür) adındaki bir arkeolog, burada gerçekleştirdiği kazı sırasında bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbekli Tepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir. Bunun üzerine Atiye hayatını tamamen değiştirip geçmişinde ve bu antik harabelerde saklı olan sırların peşine düşecektir.

ATİYE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Netflix'in Türk yapımı dizisi Atiye'nin oyuncu kadrosunda Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova, Tim Seyfi, Meral Çetinkaya, Hazal Türesan ve Cezmi Baskın yer alıyor.