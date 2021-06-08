Atiye dizisinde geri sayım başladı! Atiye 3. sezon ne zaman? Atiye dizisi final sezonun fragmanı yayınladı!

Netflix Türk yapımı orijinal dizisi Atiye'nin 3. Sezonu için beklenen o tarihi duyurdu. Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün başrollerini canlandırdığı oyuncu kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Tim Seyfi ve Civan Canova gibi başarılı isimlerin de yer aldığı Atiye’nin heyecanla beklenen 3. Sezon tarihi kesinleşti...

ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN?

2 sezondur izleyici tarafından ilgiyle takip edilen dizi Atiye final sezonu olan 3. Sezonuyla 17 Haziran 2021'de Netflix'te yayınlanacak. Dizinin bu sezon final yapacak olması izleyiciyi üzse de sonunun nasıl olacağı merak edilmeye başlandı.

Netflix Türkiye YouTube hesabından yayınladığı fragmanda "Kaldığımız yerden 8 yıl sonra. Atiye son sezonu ile 17 Haziran'da sadece Netflix'te." notunu düşmesi herkesi heyecanlandırdı.

ATİYE KONUSU

Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

FİNALDE NE OLACAK?

Bugüne kadar çıktıkları yolculuklarda kendilerini keşfetmeyi başaran Atiye ve Erhan'ı şimdi çok daha zor bir serüven beklemektedir. Çünkü çiftin, geçmişlerine ait tüm sırlara sahip kızları Aden kayıptır. Onu bulmak için çeşitli çıkış yolları bulmaya çalışan Atiye ve Erhan, kızına kavuşabilecek mi?

Sekiz yıl boyunca kızları Aden’e ulaşmaya çalışan Atiye ve Erhan yıllar sonra onun izini bulmayı başarırlar. Karanlık güçler korkunç planları için Aden'den faydalanmayı isterken kızına ulaşmaya çalışan Atiye hem kızını hem de dünyayı kurtarmak zorunda kalır. Kızlarının rehberliğinde yeni bir maceraya atılan Atiye ve Erhan geçmiş ve geleceğin tüm sırlarını birlikte çözmeye çalışacak.

ÇEKİMLER

Çekimlerine İstanbul'da başlanan dizi Türkiye'nin ve Anadolu'nun turizm, kültürel ve tarihi ile büyük öneme sahip mekanları ve şehirlerinde çekimlerine devam etmiştir. İlk iki sezon çekimleri İstanbul, Şanlıurfa Göbeklitepe, Adıyaman Nemrut Dağı ve Kapadokya arasında olan dizinin üçüncü ve final sezonu çekimleri Mardin'de gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda dizinin üçüncü sezon çekimlerinin yapıldığı mekanlardan biri Bursa Suuçtu şelalesidir. Burada 150 kişilik bir ekiple 7 saatte çekim gerçekleştirilmiştir.

Netflix Türkiye YouTube hesabının fragmanı yayınlamasının ardından paylaşıma beğeni ve yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları:

"Bir an önce başlasa da hemen bitirsem."

"Canım dizim geliyor."

"Sonunda geliyor. Aşırı mutluyum"

"Bu sezon çok güzel olacağa benziyor fragmandan belli"