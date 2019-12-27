Cool olmak ne demek? Nasıl cool olunur? Cool kelimeler, sözler, yazılar nelerdir?Elazığ depreminden yürek yakan görüntüler! Elazığ depremi fotoğraflarıÖSYM Başkanı Aygün'den ertelenen sınavlarla ilgili açıklama2020 engelli maaşı ne kadar olacak? Başvuru şartları ve evrakları neler?Son dakika| ABD'de tarihi an: Donald Trump dönemi sona erdi, Beyaz Saray'dan ayrıldıSON DAKİKA! Bakan Pekcan duyurdu: Gelir kaybı desteği ödemeleri başladıErdoğan, net konuştu: Milletin desteğini alamayan kimseye ülkenin yönetimi teslim edilemezAtiye dizisindeki sevişme sahnesi sosyal medyada olay olduDoğum kontrol hapı fiyat 2021 ne kadar? Yasmin doğum kontol hapı kaç TL?ÇiçekSepeti Clap nedir? Nasıl kullanılır?
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Atiye dizisindeki sevişme sahnesi sosyal medyada olay oldu

Atiye dizisindeki sevişme sahnesi sosyal medyada olay oldu

Uzun zamandır ekranda gözükmeyen Beren Saat Atiye dizisi ile ekranlara tekrar döndü. İlk bölümü ile seyirci karşısına çıkan Atiye dizisinde bir sahne oldukça konuşuldu. Beren Saat'in dizideki sevişme sahnesi sosyal medyada olay oldu.

Başrollerini Beren Saat, Mehmet Günsur'ün olduğu dizide sevişme sahnesi şimdiden çok konuşuldu. Beren Saat'in cesur sahneleri sosyal medyayı yıktı geçti.

İLK BÖLÜMDE DİKKAT ÇEKEN SAHNELER

Genç ve güzel bir ressamın mistik yolculuğunun anlatıldığı Atiye dizisi, bugün yayınlanan bölümleriyle izleyicisiyle buluştu. Dizinin ilk bölümünün ilk sahnelerinde ise Beren Saat ile Metin Akdülger'in sevişme sahneleri yayınlandı.

Atiye dizisindeki sevişme sahnesi sosyal medyada olay oldu

"ATİYE HEM CANIMI YAKAN HEM BENİ DERİNLEŞTİREN YOL"

Senaristliğini Nuran Evren Şit'in yazdığı yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın yaptığı mistik dizinin galasında konuşan Beren Saat ise "Atiye hem canımı yakan, hem beni derinleştiren bir yol arkadaşı. Umarım yolu açık olur. Bunu Fatmagül'de ve Ela'da da derinden hissetmiştim. Bazı hikayeler sizden büyüktür ve insanların faydalanması için popüler kültür üzerinden anlatılmalıdır. Atiye'nin hikayesinden çok fazla kadın yararlanacak" demişti.

Atiye dizisindeki sevişme sahnesi sosyal medyada olay olduAtiye dizisindeki sevişme sahnesi sosyal medyada olay oldu

ATİYE'NİN KONUSU NEDİR?

Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

Atiye dizisindeki sevişme sahnesi sosyal medyada olay oldu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT